Pocas personas disfrutan tanto la vida como Gianluca Vacchi (50), magnate italiano que utiliza la red social Instagram para mostrar sus lujos, viajes y también las personas que le importan. Una de dichas personas es Sharon Fonseca, su nueva pareja.

Como se aprecia en fotos subidas por ambos a la red social Instagram, Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi se encuentran muy juntos en una motocicleta. No es la primera vez que han sido visto en situaciones comprometedoras, tal y como prueban unas fotos difundidas en abril último, mes en el que habrían empezado a salir.

Una publicación compartida de Sharon Fonseca🌹⚡️ (@sharfonseca) el 10 Jun, 2018 a las 5:34 PDT

Venezolana de nacimiento, la joven Fonseca tiene vive en Miami. Ella se dedica al modelaje y, como dice su web, tiene intereses en la fotografía y los estilos de vida saludables.

"Sé que controlo mis decisiones y cómo reacciono a las situaciones de la vida que no puedo controlar. Sé que tener esta perspectiva en la vida no solo me ayuda a ser la persona que quiero ser, sino que me permite ayudar a quienes me rodean", resaltó.

Por su parte Gianluca Vacchi, cuya fortuna se basa en el rubro de finanzas, casas rodantes y producción de maquinarias; ha encontrado en Instagram un modo de compartir su vida, sean trate de viajes en aviones privados o bailes sugestivos que acumulan millones de reproducciones.

Al cierre de este artículo, Sharon Fonseca tiene más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram.