Instagram: Stephanie Cayo compartió tierna foto de su infancia

Stephanie Cayo compartió en Instagram una fotografía de niña, en la que aparece disfrutando de un momento de diversión en compañía de su hermano mayor, Macs.

"Nada ha cambiado (sigo nostálgica). Aún cruzo las piernas así y hago cara de señora suspicaz, @macsmute aún me hace cachito en las fotos y a @paolaford siempre le gustaron los colores y las medias. Bueno, quizás los dientes sí cambiaron un poco gracias a mi dentista adorado. Estoy segura que la que insistía en que las vinchas me quedan bien era @barbaracayo !No más vinchassss!", escribió la actriz como leyenda de la imagen que acompaña la publicación.

Hace algunos días, Stephanie compartió un inédito video que la muestra --muy menor de edad-- intentando repetir la letra de una canción infantil.

La actriz y cantante nacional considera que tiene "muchas horas de vuelo", años haciendo lo que más le gusta, por lo que se considera una persona feliz.

En el post que acompaña la grabación subida a Instagram, Stephanie Cayo recuerda su primer comercial de mantequilla Astra. "Me comí 20 panes con mantequilla", relata el amor que sintió por las cámaras, por sentirse "una actriz famosa".

Con el tiempo vendría "Travesuras del corazón", serie que la hizo ingresar a millones de hogares peruanos. Desde ahí no paró. Netflix, por ejemplo, es solo una etapa más en una vida llena de éxitos