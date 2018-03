La actriz peruana Stephanie Cayo a través de un video que compartió en Instagram respondió a quienes no ven con buenos ojos el cambio de look al que se sometió recientemente.

La protagonista de producciones como "La marca del deseo", "Doña Bella", "El secretario" y "La Hipocondríaca" se cortó y oscureció el color de su cabello.

Tras ello, surgieron diversos comentarios, algunos consideraron que es positivo y que contribuye a resaltar la belleza de la actriz, sin embargo, para otras personas, el cambio es negativo.

Precisamente, en respuesta al público que no vio con buenos ojos el renovado look de Stephanie Cayo, la actriz emitió una rotunda respuesta. "Me encanta mi cambio de look y no me importa si no les gusta porque a mí, sí me gusta", dijo.

A inicios de febrero, casi una semana después de haber contraído nupcias con el empresario estadounidense Chad Campbell, la actriz peruana decidió renovar su look.

Stephanie Cayo se casó a fines del mes de enero con Chad Campbell luego de una relación muy romántica. La boda de ensueño fue retratada en múltiples fotografías.

La boda de la menor de las hermanas Cayo fue seguida muy de cerca por la prensa de espectáculos no solo peruana sino también internacional.