Stephanie Cayo se casó con el empresario Chad Campbell en Cartagena de Indias, Colombia, y en Instagram compartió un mensaje agradeciendo a las personas que contribuyeron en hacer realidad su boda de ensueño.

"Tengo tantas fotos lindas que no sé por dónde empezar, además que me tengo que esperar un poquito. Lo que sí no puede esperar es el agradecimiento que muero por dar a todas las personas que hicieron posible esta celebración, porque eso es lo que fue, una celebración de 3 días de dos personas que nunca soñaron con casarse y terminaron teniendo una boda de ensueño: @chaco3 mi partner, mi compañero de aventuras", escribió la actriz en las redes sociales.

El matrimonio de la protagonista de telenovelas como "El secretario", "Travesuras del corazón" y "La hipocondriaca" tuvo lugar, a las 6 de la tarde del sábado, en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena.

Hasta dicha ciudad llegaron familiares y amigos de Stephanie Cayo, entre ellos conocidos personajes del espectáculo peruano e internacional.

Bruno Ascenzo, María Grazia Gamarra y Fiorella Chirichigno fueron algunos personajes de la TV peruana que estuvieron en la ceremonia.

La revista "TV y Novelas" de Colombia mostró en Instagram las imágenes de los actores latinoamericanos que estuvieron con Stephanie Cayo en su matrimonio: El cantante Karoll Márquez y el actor Juan Alfonso Baptista.

Los actores María Elisa Camargo y Roberto Urbina:

De acuerdo al diario colombiano "El Universal", el novio y los invitados a la boda de Stephanie Cayo llegaron a pie a la iglesia.

"En compañía de curiosos, esperaron a la novia, quien lucía un vestido con velo, que cubría su rostro pero permitía apreciar su radiante sonrisa mientras bajaba del coche y sostenía un ramo de flores de tonos rosados", relató el citado medio.

Los festejos por el matrimonio de Stephanie Cayo y Chad Campbell se extendieron por tres días. En Instagram, la actriz y sus amistades compartieron imágenes de los días previos a la boda en los que la música, el baile y la playa no faltaron.