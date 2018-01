A una semana de su matrimonio con el empresario estadounidense Chad Campbell, Stephanie Cayo sorprendió a una de sus mejores

amigas cantándole el tema "Aleluya", precisamente el día de su boda y compartió el emotivo momento en su cuenta de Instagram.

"Cuando tu mejor amiga se casa todos nos volvemos locos. @chefyaguayo And we are getting closer!!!", escribió

Stephanie Cayo en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos y un video con la mencionada canción.

Dos días antes, la actriz peruana publicó unas fotos de ella junto a su hermana Fiorella Cayo y amigas celebrando su última semana se soltera.

"Última semana de soltería. Azuuuuucarrrr!!!! #bachelorette#2 #letsjustdancetilltheendoftime", escribió la peruana.

Como se sabe, Stephanie Cayo contraerá matrimonio este mes con el estadounidense Chad Campbell. La actriz anunció que la celebración será por partida doble tanto en Lima como en Cartagena de Indias, en Colombia.

Días atrás, Cayo poesteó en su Instagram, parte de su despedida de soltera junto a amigos actores, entre ellos, las actrices Angie Cepeda y Stephanie Sigman y el actor colombiano Juan Pablo Espinosa.

"Como se puede apreciar en la foto nadie sabía exactamente donde estaba la cámara. Gracias a mis amigos bellos que anoche me hicieron otra despedida de soltera (bachelorette #4) #losamo", escribió la actriz en el mencionado post de Instagram.