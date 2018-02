El actor Sylvester Stallone recordó en Instagram una escena emblemática de la tercera entrega de la película "Rocky", en la que su personaje se enfrenta en pelea al boxeador profesional Hugh Hogan.

"Nadie lanzó un golpe más preciso que Hulk. Mantendría su dedo índice como un ariete en miniatura y llegaría al ancho de un pelo de golpearme directamente entre los ojos. Su precisión fue increíble", escribió el actor estadounidense, de 71 años.

Una publicación compartida de Sly Stallone (@officialslystallone) el Feb 6, 2018 at 11:40 PST

No es la primera vez que Sylvester Stallone comparte en sus redes sociales una publicación en torno a la participación de Hulk Hogan en el filme producido por John G. Avildsen.

En 2013 también comentó que Hulk le dio golpes verdaderos y tan fuertes que casi acaba con su vida.

"Casi me mata, me dio realmente duro, la riña en la audiencia y no fueron golpes falsos, de hecho cuatro o cinco personas tuvieron que ir directo a la ambulancia, con algún hueso roto y todo”, escribió el actor aquella vez sobre Hulk Hogan y la pelea que mantuvieron en "Rocky III".

“Créanlo o no, pero cuando se lanza al público a pelear con los dobles de riesgo, tres de ellos debieron ser llevados al hospital”, dijo Stallone en su redes sociales.

Además destacó la participación del luchador de 71 años. “Gran tipo, gran amigo. Su presencia hizo el filme muy, muy especial. Hulk, si estás leyendo esto, fue un honor ser mutilado por tal caballero”.

El filme estadounidense protagonizado por Sylvester Stallone tuvo siete entregas, todas con gran nivel de taquilla.