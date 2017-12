Thalía envió a través de un video posteado en su cuenta de Instagram un caluroso saludo navideño sin pensar que su rostro llamaría la atención de sus fans hasta el punto de criticarle un supuesto "exceso de botox".

"Feliz navidad, amores míos. Mis mejores deseos para todos mis amores. ¡Paz, amor, armonía y alegría para el mundo!" escribió la cantante como leyenda del mencionado video en el que luce su rostro en primer plano algo hinchado.

Los saludos de los seguidores de la cantante mexicana no se hicieron esperar pero lejos de felicitarla, estos se mostraron bastante sorprendidos con el "look" de la protagonista de "María la del barrio".

"¿Qué se hizo? !Qué mal! Está hinchada su cara", "No parece Thalia", fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en la cuenta de Instagram de la cantante.

Thalía también compartió una serie de fotos junto a su esposo Tommy Mottola y sus hijos Sabrina y Mathew.

"Pre-navidad tradicional con amigos y familia. ¡A disfrutar la magia de la Navidad! Amo esta época del año. ¡Felices fiestas, amores míos!", escribió la cantante de 46 años.

Además de estas imágenes, la mexicana posteó un segundo video de un collage de los personajes que interpretó en televisión en una versión navideña.

"Yo, Thaly y todos mis alter-egos y diferentes personalidades les deseamos la mejor de las navidades. Estas imágenes no serían posibles si yo no contara con el AMOR Y PASIÓN de ustedes, que cada día me alegran y sorprenden con su creatividad y memes divertidos. Los amo. Dios los bendiga siempre", escribió.