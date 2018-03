Instagram: Thalía y el motivo por el que cambió al look 'pink' | VIDEO

Con buen ánimo ha tomado Thalía la controversia que generó su llamativo cambio de look. Recién la tarde del martes la cantante y actriz mexicana se tomó un tiempo para explicar en Instagram porqué decidió usar pelucas color rosado.

"Bellezas. No se lo van a creer pero tengo unos días como que me dan unos 'black outs' y me encuentro con pelucas rosas y cosas rosas raras en mi cuerpo. Me siento como renovada, como feliz, como cuando uno hace sus cosas traviesas. No sé muy bien lo que me está pasando", manifestó en el video subido a Instagram.

"La explicación a esto es que el invierno es tan largo en Nueva York que mucha gente dice 'estoy blue'. Bueno, pues yo creo que me pongo 'pink'", concluyó la exitosa artista azteca.

Ya en la leyenda del clip subido a Instagram, Thalía insta a sus seguidoras a "hacer travesuras" porque eso "rejuvenece el corazón".

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el Mar 6, 2018 at 6:01 PST

Como se recuerda, en las últimas semanas Thalía fue noticia en diversos portales de espectáculos por su cambio de look. Incluso se le llegó a comparar con la socialité Kim Kardashian.

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el Feb 28, 2018 at 6:43 PST

En Instagram Thalía cuenta con 8.8 millones de seguidores.