Instagram: ¿Thalía y Paulina Rubio dejaron atrás su rivalidad? | FOTOS

Desde hace mucho tiempo se habla de la rivalidad que separa a Thalía y Paulina Rubio, dos de los nombres más importantes del espectáculo en México; sin embargo, esta tensa situación podría haber terminado. La intérprete de "El último adiós" escribió en una publicación de Instagram de uno de sus antiguos compañeros de Timbiriche y los rumores comenzaron.

Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta y exintegrante de Timbiriche, resposteó una fotografía de Instagram donde Thalía posa con un sombrero de la colección del cantante y que Paulina Rubio comentó.

“Los amo champ” escribió Paulina Rubio en la fotografía de Instagram e inmediatamente su comentario llamó la atención de los seguidores de ambas cantantes.

Paulina Rubio comentó fotografía en Instagram. (Foto: Instagram) Paulina Rubio comentó fotografía en Instagram. (Foto: Instagram)

Los usuarios de Instagram se inquietaron y se cuestionaron si el cariño que demostró Paulina Rubio era para Erik y Thalía o si se refería a los sombreros de la colección de su excompañero de Timbiriche.

El comentario de Instagram de Paulina Rubio llega mucho después de que las cantantes hayan negado en varias ocasiones los rumores sobre su rivalidad, pero lo cierto es que sus seguidores han comparado por mucho tiempo desde su música, hasta sus estilos de vida.

Recordemos que el último 'problema' que se asoció a las dos artistas, fue la proximidad de las fechas de lanzamiento de las canciones "Desire (Me tienes loquita)" de Paulina Rubio y "No me acuerdo" de Thalía con Natti Natasha.

Muchos alegan que todo habría empezado cuando ambas pertenecían a Timbiriche y luego de una broma que Paulina Rubio hizo Thalía, ambas se terminaron tomándose del cabello en pleno concierto.