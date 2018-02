Instagram: así luce Thamara Gómez tras accidente que le lastimó el rostro

Una semana después de haber sufrido un accidente en el programa "En boca de todos", la cantante Thamara Gómez retomó su cuenta en la red social Instagram, donde agradeció a quienes tienen buenos deseos para ella.

"Hola, sé que en estos días no he estado publicando nada por lo sucedido. Quiero agradecerles por su amor y cariño, siempre los tengo presente. Estoy poniendo de mi parte para recuperarme prontito y seguir cantándoles. Los quiero mucho, Dios me los bendiga", indicó la cantante en Instagram, junto a la foto de un concierto previo al accidente.

Una publicación compartida por Thamara Gómez (@thamara_giron28) el Feb 17, 2018 at 1:49 PST

Como se recuerda, Thamara Gómez se encontraba en el mencionado programa, donde los presentes jugaron a la yunza, para lo cual tomaron turnos para talar un árbol.

Cuando el participante Coto Hernández usa el hacha, la hoja de la herramienta se desprende y golpea en el rostro a Thamara Gómez, quien fue evacuada a un centro de salud.

Un día después de lo ocurrido, Thamara Gómez se pronunció por medio de Instagram Stories, donde indicó que el accidente no pasó a mayores. También aprovechó el espacio para desmentir que haya perdido dientes por el golpe de la hoja.

DATO

Thamara Gómez tiene casi 100.000 seguidores en Instagram.