Instagram: ¿Tilsa Lozano continúa enviándole indirectas a Miguel Hidalgo?

Tras las declaraciones de Miguel Hidalgo en "Beto a saber", Tilsa Lozano continúa publicando en Instagram mensajes ambiguos que parecen dirigirse a él.

Pese a que la flamante jueza de "Los 4 finalistas" no ha querido ofrecer más declaraciones sobre cómo está su relación con el padre de sus hijos, sí ha empleado su cuenta en la red social para dejar mensajes referidos al difícil momento que está pasando.

La última publicación hecha por Tilsa Lozano en su Instagram Stories, que estaría dirigida a Miguel Hidalgo, dice lo siguiente: "Me molesta que me quieran explicar con manzanas lo que me tienen que decir con hu...".



Como ya ha ocurrido anteriormente, el post de Tilsa Lozano se volvió viral, pues los seguidores de la empresaria empezaron a compartirlo. Además, sorprendió a sus fanáticos al habilitar la sección de encuesta y compartir con ellos una idea que viene rondando su cabeza.

"Yo y mis ganas de escribir un libro", escribió Tilsa Lozano y colocó dos opciones de respuesta. Hasta el momento, la idea de la ex modelo ha sido aprobada, aunque no ha indicado de qué trataría el texto.