Tras difundirse el primer spot promocional de "Torbellino 2", donde se conoció que Lucía (Daniela Sarfati) y Roberto (Gabriel Calvo) tuvieron una hija, Daniela presentó a la joven en Instagram.

"Roberto y Lucía tuvieron una hija, que era tan bonita como su mamá. ¿Quieren conocer a mi hermosa y talentosa hija?", escribió Daniela Sarfati en las redes sociales como leyenda de una imagen en la que aparece junto a Doris Fundichely.

"Torbellino 2" marca el debut actoral de Doris, hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera.

En 2017, Doris fue coronada Miss Chaclacayo Teen 2017. “No tengo palabras para describir lo alegre y orgullosa que me siento por ver el fruto de mi esfuerzo. Anoche fue un sueño y no me queda más que agradecer a todas las personas que me apoyaron y me dieron su aliento”, escribió la joven tras obtener el título de belleza.

En la nueva entrega de "Torbellino" también actúan: Franco Pennano, Katy Benavides, Andrea Mercado, Sebastián Llosa, Estefanía Cox, Diego Potesta, Luis Alcázar, Micaela Belmont, entre otros.

Asimismo, conocidas figuras como Jazmín Pinedo, Deyvis Orosco, Stefano Tosso, y Ximena Hoyos también participarán en "Torbellino 2".