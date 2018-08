Luego de alejarse por algunas semanas de las redes sociales, la conductora Tula Rodríguez volvió a utilizar su cuenta de Instagram para compartir un tierno video de su pequeña hija disfrazada.

Tula Rodríguez se había alejado de las redes y los medios para atender las necesidades de su esposo, Javier Carmona, luego que este sufriera un infarto al corazón que casi le cuesta la vida.

La conductora de "En boca de todos" volvió a su programa luego de unos días de ausencia y dedicó emotivas palabras a su pequeña hija por ser una “valiente” en medio de la delicada situación en la que se encuentra su padre.

"¿Quién es la niña más bonita y más valiente? Te amo, mi amor. Estás hoy de 'Minnie' por aniversario del colegio", se lee en la leyenda que acompaña esta imagen de Instagram.



"Sigue sonriendo hija que Dios tiene el control", escribió Rodríguez junto a una fotografía donde se ve a su hija vestida de 'Minnie' por el aniversario de su colegio, en otra historia de Instagram.

Esta es la fotografía que compartió la exbailarina. (@tulaperu) Esta es la fotografía que compartió la exbailarina. (@tulaperu)

Asimismo, a través de sus redes sociales, Tula Rodríguez agradeció el apoyo de sus fans y recalcó que su esposo, Javier Carmona, se encuentra en proceso de recuperación.

“Buenos días, hace tiempo que no estoy conectada, pero quería agradecer a todos por la buena onda, sus oraciones y sus buenos deseos para estos momentos que me han tocado vivir… La vida continúa y yo no puedo parar”, dijo en un par de videos publicados en Instagram.