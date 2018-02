Instagram: Valeria Piazza anunció su alejamiento por enfermedad

Valeria Piazza reapareció en Instagram para anunciar su alejamiento. La ex Miss Perú Universo publicó un extenso comunicado a sus seguidores para agradecer el apoyo que recibió tras diagnosticarse su enfermedad.

Al lado de una fotografía suya, la reina de belleza contó que se tomará una “pausa” en sus actividades para enfocarse en su salud. Ello luego de que a inicios de año Jessica Newton revelara en Instagram el mal que sufre la modelo.

Valeria Piazza además agradeció el cariño que recibió de sus seguidores ante el difícil momento que atraviesa, por lo que se consideró con “suerte” pese a las adversidades.

Esto es lo que declaró Valeria Piazza en Instagram:

“Hace un mes tuve mi primera sesión de fotos del año y fue la primera vez que empecé a sentirme mal, pero me gusta tanto lo que hago que saque la mejor sonrisa que pude.



Al día siguiente fui internada de emergencia sin un diagnostico claro. Jamás imaginé que ese dolor de cabeza escondía algo más.

Siempre me he cuidado, pero a veces la vida nos sorprende, y a mí me sorprendió con una enfermedad autoinmune con la que viviré a partir de hoy con la mejor actitud.



Aunque no lo crean considero que tengo suerte. Todo este tiempo me han leído las muestras de cariño que me han enviado, y les juro que no sé cómo devolverles tanto amor.



Llegaron videos de todas partes del mundo, mensajes de aliento en las redes, cadenas de oración, mi cuarto se llenó de flores y regalos que significan mucho para mí, personas que adoro se quedaron horas en los pasillos de la clínica a pesar de no poder verme, pero yo siempre supe que estaban ahí, mis amigos estaban pendientes y mi familia me demostró un amor incondicional. De alguna manera cada detalle hizo que perdiera el miedo que en algún momento pude sentir.



Alguien está escribiendo este mensaje por mí, pero no podía esperar para agradecerles y contarles que estoy mejorando con el tratamiento. Saben que estaba emocionada con muchos proyectos, pero tendré que hacer una pequeña pausa para enfocarme en mí y en mi salud. Los sueños no se estancan solo paramos y volvemos con más fuerza. Los quiero mucho.".

A inicios del año, Jessica Newton alertó a los seguidores de Valeria Piazza tras anunciar en Instagram que la ex reina de belleza se encontraba "muy delicada de salud", por lo que llevaba internada varios días y con visitas restringidas.

Días después la organizadora de eventos de belleza anunció la mejoría de la modelo, quien no se había pronunciado formalmente sobre su mal hasta el momento.