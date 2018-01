Valeria Piazza gravó un video en Instagram para explicar pormenores su salud. La ex reina de belleza lleva veinte días hospitalizada por una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico.

Piazza dijo que presenta una favorable evolución en su salud y agradeció las muestras de cariño que viene recibiendo desde que se hizo público su problema.

"Quería contarles que ya me siento mucho mejor. Ya voy 20 días internada y hoy día el doctor me dio permiso para poder salir a pasear. Quería contarles que me encantaron los videos y mensajes que me mandaron estos días", señala la modelo que en 2016 se alzó con el título de Miss Perú Universo.

Valeria explicó que por la enfermedad que le aqueja tiene un problema en la vista que no le permite leer los mensajes que le envían, aunque señaló que su familia le mantuvo al tanto de los mensajes de sus seguidores.

Finalmente, la modelo precisó que permanecerá en la clínica y luego iniciará un largo tratamiento que cumplirá al pie de la letra, pues espera recuperarse. "Tengo ganas de recuperarme, de ver el mar y todo", remarcó.

Hace algunos días, la organizadora de eventos de belleza, Jessica Newton, compartió una fotografía de la ex Miss Perú Universo en la clínica.

"Nuestra Vale @valepiazzav ya está estable!. Han pasado 15 días en la clínica y pronto estará lista para empezar el tratamiento. Agradece sus saludos y deseos de mejora y espera pronto poderles grabar un saludo. Feliz con mi reina", se puede leer en el mensaje que escribió Jessica Newton en Instagram.