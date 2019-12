En junio pasado, la actriz peruana Vanessa Jerí sorprendió a sus seguidores al anunciar su avanzado embarazo a través de Instagram. La recordada “chica terremoto” dio a luz a su primogénito en un ambiente que prefería mantener en reserva.

Finalmente, la modelo de 39 anunció hace dos meses el nacimiento de su pequeño, fruto de su relación con Raúl González, representante de Jefferson Farfán y otras figuras del fútbol.

Ahora, Vanessa Jerí vuelve a pronunciarse sobre su maternidad, al publicar fotografías del antes y después de su embarazo. Vía Instagram, la actriz exhibe un abdomen plano como si nunca hubiera estado embarazada. Ella afirma que bajó 7 kilos de manera reciente.

Al respecto, recomendó no utilizar faja a las madres que recién dieron a luz, si es que no lo recomienda un especialista. “Las fajas son buenas para moldearte la figura y ocultar esos ‘rollitos’ fastidiosos y nada mas”, escribió.

“No está comprobado que ayude a recuperar la figura ni a baja de peso,al contrario,puede ser nocivo impidiendo que los músculos dejen de trabajar para estar firmes, cuando dejen de usarla la flacidez empeorará”, aseguró.