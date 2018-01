La ex reina de belleza Viviana Rivas Plata compartió en Instagram fotografías de la celebración por los cuatro años de su menor hijo Patrick.

“Patrick 4 años y despedida de Beto , #petitcomité #BestFriends”, se lee en la leyenda que acompaña la imagen en Instagram que ya cuenta con más de 1400 'Me gusta'.

Seguidores de la modelo destacaron lo grande que está Patrick y le enviaron sus buenos deseos.

“Qué grande y hermoso está tu hijito Vivi... cómo pasa el tiempo", "Qué linda eres, tu niño más, cuídalo siempre", refieren algunos comentarios.

Viviana Rivas Plata se casó en 2011 con Bruce Greifenstein, su amigo de infancia. Después de tres años de matrimonio nació el hijo de la pareja.

Tras la llegada al mundo de Patrick, la ex reina de belleza señaló: “Para mí, la verdad, es un milagro tener a mi hijo porque tengo temas (de salud) que no habíamos detectado antes, es por eso que tuve muchas pérdidas y finalmente, sin un tratamiento, mi hijo llegó como un milagro, fue una sorpresa el embarazo".

"Patrick nació a los 7 meses y medio, no culminó el tiempo que debía estar en la barriga, pero nació perfecto, no necesitó incubadora. Me gustaría tener cuatro hijos, pero no sé si se podrá, la verdad, es bien difícil. Bueno, lo que Dios me mande. Ya me mandó a mi hijo y estoy más que agradecida de tenerlo”, remarcó Rivas Plata.