La segunda entrega de "De vuelta al barrio" se estrenó con novedades entre los personajes, como la reciente aparición de Naif Jordán como 'Mamá Rosa' de joven; además de la salida de la serie de Emilio Noguerol.

En la primera temporada de la ficción de América TV, producida por Gigio Aranda, Emilio interpretó a Julio Ganoza Ugarte, actualmente el personaje recae en Mario Cortijo. ¿Qué pasó con el actor?

Mario Cortijo en el rol de Julio Ganoza en "De vuelta al barrio". (Video: YouTube)

A través de sus redes sociales, Noguerol explicó que decidió no continuar en la serie por darle prioridad a sus estudios de derecho. El actor dijo que "entre las exhaustivas grabaciones en Pachacámac y las clases de la universidad, poco tiempo tenía para mí, para mi familia y amigos".

"Cuando grababa pensaba en mis deberes, lecturas, trabajos pendientes; cuando estudiaba pensaba en la serie, el capítulo nuevo y sin leer en mi bandeja de correo, el plan de rodaje. No me sentía pleno. A veces dicen que el que mucho abarca poco aprieta, nunca me gustó esa frase, pero el año pasado le encontré todo el sentido del mundo", se lee en el post que Emilio Noguerol compartió en Instagram.

"Es por eso que hoy les anuncio que no participaré en la segunda temporada de @devueltaalbarrioof, solo me queda agradecer enormemente a América TV por la oportunidad en estos casi cuatro años de increíbles producciones en las que colaboré. Gracias a mis amigos actores y al equipo técnico y de producción que se esmera por hacer lo que aman", añadió.

Finalmente, el actor manifestó que su carrera de derecho le dará las herramientas que necesita para poder desarrollar proyectos que tiene en mente.

"De vuelta al barrio" inició su segunda temporada el último lunes con altos índices de audiencia. Se emite a las 8:30 p.m. vía América TV.