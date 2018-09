Instagram: Xuxa lamenta muerte de fan que la esperó en el aeropuerto

Este miércoles, la reina de los bajitos Xuxa llegó al aeropuerto de Ezeiza, Argentina, para presentar la inauguración de una cadena de depilación láser. En ese país la recibió una tragedia.

A su llegada al país gaucho, Maria da Graça Meneghel, más conocida como Xuxa, se encontró con muchos de sus fans, entre los cuales se encontraba Hernán Mondragón; quién era un fiel seguidor de la artista desde sus inicios en la televisón.

Ambos compartían varias fotografías juntos, habían conversado muchas veces antes y siempre lograba ser captado junto a la reina en algunos videos de sus visitas a la Argentina.

Hernán falleció poco después y Xuxa, al enterarse, lamentó la perdida y lo recordó en su red social Instagram.

Su llegada era esperada por varios fanáticos, pues muchos de ellos decidieron ir a darle la bienvenida; entre los cuales se encontraba Hernán Mondragón, quien no pudo resistir la desbordante emoción de volver a ver a su artista favorita, sufriendo una descompensación que lo llevó a la muerte.

"Cuando dejé de hacer la publicidad en Argentina me quedé varios días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza... siempre que me veía era emoción pura ... cuando llegué al aeropuerto se emocionó tanto que se sintió mal e increíblemente, falleció ... es mi seguidor, mi fan y mi amigo ahora se volvió mi ángel ... mi corazón esta apretado por no poder hacer nada por ti cuando estuviste a mi lado, lo siento. Te voy a guardar en mi alma...", estas fueron las palabras que Xuxa plasmó en su red social junto a una tierna fotografía.