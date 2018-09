iPhone: ¿por qué estos famosos prefieren el smartphone de Apple?

A solo un día de la gran presentación del nuevo iPhone XS- será el miércoles en California- seis famosos peruanos nos cuentan por qué estos smartphones de Apple se han convertido en sus favoritos. Además comparten para qué lo usan con mayor frecuencia y cuáles son sus aplicaciones preferidas.



Pedro Tenorio: "Me gusta porque me facilita tener todo interconectado con los otros dispositivos de la marca, también me gusta la resolución de sus fotos y la velocidad del video que es importante para mi trabajo. Debo usarlo desde el 2013, mis columnas a veces las he avanzado en el iPhone y luego las reviso en el iPad. Actualmente tengo el iPhone 6 plus".

Bernie Paz: "Uso iPhone porque todo lo que tengo es Apple, desde mis computadoras. Siempre trato de mantenerme al día en la tecnología. Actualmente tengo el iPhone 7, pero sé que esta semana sale el nuevo, ya mismo lo cambiaré".

Yirko Sivirich: "Uso el iPhone hace diez años, me gustan las funciones que tiene el teléfono. En este tiempo, una época me cambié de marca, pero no me acostumbré y regresé al iPhone. Mis aplicación favorita es el Waze".

Alvina Ruiz. "Me gusta porque me da facilidad de contactarme con mi hija y familiares a través del Facetime. Además de tener el buscador de iPad por si se me extravía, el iCloud para pasar información de un lado a otro, así como el Airdrop. El iPhone que tengo ahora es el 8".

Valeria Piazza: "Me parece que es un teléfono amigable porque es sencillo de usar y me permite tener todo a la mano. Aplicaciones de salud, deportes y edición de fotos. El primer iPhone que tuve fue el 4 y eso cuando estaba en la universidad ahora estoy con el iPhone 8 plus".

Fernanda Kanno: "Uso iPhone hace más de cinco años porque me lo recomendaron, me funcionó y desde ahí no lo he dejado. Me parece también que tiene buena cámara. Mi aplicación favorita es iMovie para hacer videos".