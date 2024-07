La experimentada actriz Irma Maury, conocida por haber interpretado a ‘Doña Nelly’ en la popular serie peruana “Al fondo hay sitio”, reapareció en televisión y ofreció una entrevista al programa “El Reventonazo de la Chola”, donde no solo habló de su vida actual, sino también de su paso por la serie y un posible regreso luego de 10 años.

En conversación con la Chola Chabuca, Irma Maury se sinceró y reveló cuál fue el verdadero motivo por el que se alejó de la TV y salió de “Al fondo hay sitio”. Según dijo, quería descansar.

“Porque pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de mi familia y disfruté mucho de ellos. Disfruté de mi casa y de todo lo que quería hacer, porque a veces por el trabajo te agobias y no puedes estar en muchos sitios. Quería descansar”, recordó una conmovida actriz.

“Ya los perros me iban a morder porque ya no me reconocían, ya que estaba todo el día trabajando. Entonces dije ‘voy a hacer un alto’”, añadió.

¿Irma Maury volverá a ‘Al fondo hay sitio’?

Por si fuera poco, la actriz también se refirió a un posible regreso a la serie. Si bien ‘Doña Nelly’ falleció de un infarto tras ganar la lotería en la ficción, no descarta la posibilidad de volver con un nuevo personaje.

“Otro personaje claro, de repente, podría ser… Yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (los productores de ‘AFHS’) de ningún otro personaje”, aseguró, dejando en claro que no tendría problemas en volver.

