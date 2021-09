La mañana de este 7 de septiembre, el programa “América Hoy” recibió como invitada a la bailarina Isabel Acevedo, quien no tuvo reparos en elogiar a Christian Domínguez. Cabe señalar que el panelista del programa de América TV no se presentó en el set.

Al ser cuestionada por si le gustaría ver a Christian Domínguez como jurado de “Reinas del show”, la popular ‘Chabelita’ resaltó las cualidades del cantante de cumbia y elogió su carrera musical.

“Christian es una persona super talentosa, tiene experiencia, esos ojos. ¿Por qué no?”, expresó Isabel Acevedo, dejando a los conductores de “América Hoy” sorprendidos con su respuesta.

Por otro lado, la actual participante de “Reinas del show” aseguró que empezó una amistad con la también bailarina Vania Bludau, expareja de Christian Domínguez, y que no descarta que puedan realizar un viaje juntas.

null null

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ NO IRÁ A “REINAS DEL SHOW”

Como se recuerda, en la anterior edición de “América Hoy”, Christian Domínguez aseguró que no asistirá a “Reinas del show” porque no está interesado en que hablen de su vida personal.

“Cuando me invitaron a ser jurado VIP yo les dije que si quieren que vaya, voy como jurado permanente a trabajar objetivamente, pero si voy a que se torne en un tema personal, jefa, Melissa, comadre, con mucho cariño les dijo que volverlo personal o traer el pasado al presente no”, respondió Domínguez.

“A mi no me interesa que jueguen con el tema personal. Es sumamente incómodo para ellas que me sigan poniendo como ex, no es mi ex, sino que viene de años atrás. En una presentación para el show más importante de la televisión te mencionen a tu ex es una falta de respeto a su presente”, añadió.

Christian Domínguez furioso por presencia de Vania y ‘Chabelita’ en Reinas del Show: “Es falta de respeto”

VIDEO RECOMENDADO

Reinas del show 2: conoce a las nuevas participantes del reality

Tras finalizar la primera temporada de Reinas del show, Gisela Valcarcel decidió ir por más. Conoce a las nuevas participantes del reality de baile.