Isabel Pantoja revela que Juan Gabriel le pidió la mano y así lo rechazó

Isabel Pantoja hizo público un secreto que mantuvo en reserva durante varios años. Contó que en 1987, el mexicano Juan Gabriel le pidió matrimonio. Sin embargo, ella descartó la propuesta.

La cantante española recordó con cariño al ‘Divo de Juárez’ y el momento en que este le dijo que quería ser su esposo y que cantando le dijo que "no".

“Nunca he hablado de él. Para mí siempre ha sido y será mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente, el ser ─junto con mi familia─ que más he querido en mi vida. Es cierto que me pidió matrimonio, cuando mi hijo tenía 4 años", señaló Isabel Pantoja al programa "Supervivientes" de Telecinco (España).

"Quería que yo fuese su esposa, conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos. Le dije que no, cantando. Él lo entendió perfectamente porque nuestra amistad era demasiado bonita”, acotó la cantante.

Además, la tonadillera sorprendió a los espectadores con un secreto sobre su gran amor

Isabel reconoció que muchas veces se arrepintió de la decisión que tomó con respecto a la propuesta del intérprete de "Yo te recuerdo" y "Te sigo amando", pues después de su esposo Francisco Rivera Pérez, fallecido en 1984, el cantante fue la única persona que la comprendió tan bien.

"Muchas veces me he arrepentido de haberlo hecho (rechazado), porque después de mi marido sé que jamás habría encontrado a una persona que me comprendiera tan bien. Yo lo aceptaba como era, sencillamente como era, un genio para la eternidad", sostuvo.

En otro momento de la entrevista, Isabel Pantoja agradeció a su madre por haberle guiado en el camino del arte. La sindicó como responsable de su éxito en los escenarios musicales.

“Soy artista gracias a mi madre, porque vio en mí las cualidades que tenía. Se lo debo a ella porque ha sido una madre ejemplar de la cual he aprendido todo lo que soy como mujer, madre, hija, amiga y gracias a que le hice caso absolutamente en todo", remarcó.