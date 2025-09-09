Este martes, la ‘influencer’ Isabella Ladera, mediante sus abogados, anunció el adelanto de las acciones legales y penales por la filtración de un video íntimo, donde aparece con su expareja, el cantante colombiano Béele.

Por ello, en un comunicado que difundió en sus redes sociales, la venezolana desmintió que la divulgación del material sea una estrategia de ‘marketing’, calificando el acto como un “ataque directo a su persona”.

Además, según las palabras de sus abogados, la difusión del material íntimo fue realizado sin su consentimiento, en un hecho de vulneración a sus derechos fundamentales “especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal”.

“No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas, y se enmarca en conductas expresamente reprochadas y sancionadas por la ley” , se indicó.

Como se recuerda, la modelo denunció, el lunes, la difusión de un video íntimo junto a su expareja, hecho que calificó como “una de las traiciones más crueles” que ha enfrentado, por lo que “está completamente devastada”.

Al respecto, el equipo legal de Isabella confirmó el inicio de las acciones legales contra quienes resulten responsables del trágico sucedo.

“Adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan”, precisaron.

Comunicado del equipo legal de Isabella Ladera

El romance de Isabella Ladera y Béele

La relación sentimental de Beéle e Isabella Ladera se inició en 2023, en medio de la controversia por una supuesta infidelidad del cantante a su expareja, Camila ‘Cara’ Rodríguez.

El romance entre el artista y la modelo venezolana concluyó a principios de 2025. Actualmente, se especula que Ladera estaría saliendo con el influencer peruano Hugo García.