Esta semana, la modelo venezolana Isabella Ladera se pronunció para defender a su pareja, el exchico ‘reality’ peruano Hugo García ante la viralización del ‘trend’ de redes sociales, utilizado por los usuarios para burlarse de la paternidad del deportista.

Y es que, a través de sus plataformas oficiales, Ladera calificó de injustificadas las burlas dirigidas a su pareja y futuro padre de su hijo, señalando que el contenido nace de una narrativa distorsionada.

La controversia creció en TikTok y otras redes tras el anuncio del embarazo de Ladera, quien evitó revelar las fechas de su gestación, lo que alimentó rumores sobre que el padre podría ser una de sus exparejas y no García.

Al ser consultada por sus seguidores acerca de la tendencia, Ladera rechazó rotundamente el contenido, considerándolo injusto para su pareja, pues afectaría emocionalmente al peruano.

“Lo considero injusto y sin justificación, sobre todo porque proviene de una narrativa ajena a la realidad. Sin embargo, se entiende que hoy en día la gente hace lo que sea por números y vistas, sin importar a quién puedan afectar”, sentenció.

Asimismo, lamentó el perfil de los usuarios que participan en estas dinámicas: “De igual manera, me da pesar por esas personas que solo destilan odio y morbo, no veo absolutamente a nadie admirable o feliz haciendo ese tipo de ‘contenido’”.

Hugo García y Saber enfrentan críticas por su relación y embarazo, pero se enfocan en el bebé sano. Comparten en redes que su pequeño está bien y revelan con emoción junto a su hija que esperan un niño. La pareja promete más detalles a sus seguidores.

La respuesta de Hugo García y cómo reaccionaron los usuarios

Por su parte, Hugo García, lejos de emitir un comunicado formal de rechazo, publicó un video junto a Isabella surfeando, acompañado del mensaje viral, pero con sarcasmo e ironía. Sin embargo, los usuarios no dudaron en burlarse nuevamente.

“Hugo este es tu trend, el hijo no”, “Por lo menos el trend es tuyo”, “Ustedes criticando y Hugo más feliz que el padre”, “El piensa que es broma su caso”, “Déjenlo, está mas emocionado que el padre”, fueron algunos comentarios en su video.

Respecto a las dudas sobre los meses de embarazo, que algunos usuarios calculan entre el quinto y sexto mes, Ladera explicó que la reserva se debe a las críticas que recibe por algunos internautas.

“Luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nada’. Optamos por cuidar (la etapa)”, aclaró, confirmando que la decisión de mantener el hermetismo fue consensuada con García.

