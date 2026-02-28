Resumen

Por su parte, Hugo García publicó un video en el que se ve a Isabella surfeando, acompañado del mensaje del 'trend' con sarcasmo | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Esta semana, la modelo venezolana Isabella Ladera se pronunció para defender a su pareja, el exchico ‘reality’ peruano Hugo García ante la viralización del ‘trend’ de redes sociales, utilizado por los usuarios para burlarse de la paternidad del deportista.

