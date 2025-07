La ‘influencer’ venezolana Isabella Ladera rompió su silencio en medio de los rumores que la vinculan con el modelo peruano Hugo García, descartando que exista una relación, principalmente por la distancia geográfica que los separa.

“Hugo es bellísimo, es guapísimo… ojalá viviera acá. Es un ser impresionante, es un niño impresionante. Mi mamá me pregunta a cada rato por él, pero vive muy lejos”, expresó Ladera desde Miami, ciudad donde actualmente reside. El exchico ‘reality’ vive en Perú.

Según relató, una reciente cita con García tuvo que ser cancelada debido a un cambio de agenda. “Me movieron una reunión para mañana y me tocó cancelar la salida con Hugo. Entonces, ¿para qué me voy a hacer eso otra vez?”, comentó.

Ladera insistió en que no desea repetir experiencias pasadas que le generaron malestar emocional.

“Hay cosas que no quisiera volver a pasar. Entonces, por más que me guste alguien, cuando yo esté en una relación, ustedes lo van a saber. Todos sabemos que yo no puedo tener novio ahorita”, agregó.

Hugo García apareció en una transmisión pasada de Isabella Ladera, avivando los rumores de una relación

“Él puede verme cuando quiera, pero yo no puedo abrirme a nadie”

Aunque negó un romance, la ‘influencer’ dejó entrever que mantiene una estrecha comunicación con García. “Yo hablo muchísimo, muchísimo con Hugo”, confesó.

Incluso comentó que su madre tiene un aprecio especial por el modelo peruano. Aun así, reafirmó su postura de no querer involucrarse sentimentalmente en este momento de su vida.

“Estoy resolviendo muchas cosas y tengo que ser consciente. No puedo estar con alguien actualmente más que conmigo misma”, afirmó.

¿Y qué pasó con Vinícius Jr.?

Ante las especulaciones por un nuevo romance con el futbolista Vinicius Jr., con quien fue captada saliendo de un restaurante exclusivo en Miami, también ha negado que exista una relación.

“Tengo muchas cosas que todavía necesito materializar antes de poder andar de enamorada. Ganas no me faltan, pero lo quiero hacer bien”, sentenció.

Isabella Ladera y Vinicius Jr. compartieron esta foto en redes tras ser captados en un restaurante, dejando en evidencia la cercanía entre ambos.