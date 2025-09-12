La modelo venezolana Isabella Ladera mandó un “cease and desist”, una especie de carta notarial. al ‘influencer’ Oswaldo Villalobos por haberla acusado de filtrar sus propios videos íntimos con el cantante Beéle.

Según dijo Villalobos en 'Ponte en la cola’, el “cease and desist” es un documento legal que exige a una persona detener una acción —en este caso, hablar sobre el asunto en redes sociales y medios— bajo amenaza de acciones

“Creo que eso le dio en la llaga, en la herida, porque no puedo entender que todos los medios de comunicación hablen de esto, y a la única persona a la que están enviando una carta es a mí” , declaró Villalobos, sugiriendo que es una intimidación.

De otro lado, Oswaldo compartió en sus redes sociales una captura de pantalla de la conversación que tuvo con el abogado de Ladera, Sebastián Montaño, quien lo contactó mediante WhatsApp.

En el mensaje, el representante legal solicitó que dejara de hacer afirmaciones sobre su clienta, exigiéndole además eliminar todo video o contenido donde hablara al respecto.

Influencer muestra cómo lo contactaron por WhatsApp. (Instagram: @oswaldovillalob_)

Por ello, el ‘influencer’ ironizó sobre la situación, cuestionando la validez de una notificación legal enviada por chat: “¿De cuándo acá se notifican procesos legales por chat? PDF en WhatsApp no es notificación, es intimidación barata”, afirmó.

Acto seguido, y a pesar del mensaje, Villalobos restó validez al “cease and desist”, asegurando que no acatará el petitorio de Isabella, afirmando además que no se dejará intimidar por este tipo de acciones.

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras la filtración de sus videos íntimos

En medio del terrible episodio que Isabella Ladera vive, la modelo estaría en riesgo de perder la custodia completa de su hija, esto por la filtración de dos videos íntimos con su expareja, el cantante colombiano Béele.

Según el periodista español Jordi Martin, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Isander Pérez, padre de la hija de Ladera, estaría considerando iniciar un proceso legal para obtener los derechos de la menor, argumentando principalmente que su hija “no debería crecer en un entorno rodeado de polémicas”.