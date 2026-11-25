Tras la reciente incorporación de Hugo García al ‘reality’ de Telemundo ‘Exatlón Estados Unidos’ el pasado 23 de noviembre, programa que se graba en República Dominicana, su pareja, la modelo Isabella Ladera, confesó que atraviesa momentos complicados con el cuidado de sus hijos en Estados Unidos.

Según detalló la creadora de contenido, la partida del deportista alteró la organización de su hogar pocos días después de que ambos se mudaran a una nueva vivienda.

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Debido a las reglas de aislamiento del formato, García permanece incomunicado con el exterior, lo que obliga a Ladera encargarse en solitario las tareas domésticas, la crianza de los menores y sus proyectos empresariales.

“Llorando porque quiero y necesito entrenar y no he podido. Llorando porque K y M pelean pa ver quién llora más duro. Llorando porque K está creciendo mucho y su papi no está”, escribió Isabella en sus redes sociales.

El exchico reality compartió en sus redes el emotivo reencuentro con su pareja e hijo tras un breve paso por el Perú | Foto: Captura de Instagram (@hugogarcia)

Asimismo, la venezolana señaló que a las exigencias de la maternidad se suman los cambios físicos del posparto y el estricto régimen alimenticio que sigue para recuperar su figura.

“Llorando porque ya me está apretando muy duro el pecho y me duele, jajaja; llorando porque quiero dulce, pero no quiero engordar; llorando porque sí; llorando por lo hermoso y retador que ha sido emprender”, añadió en su publicación.

Hugo García tras breve separación de Isabella Ladera y su hijo

Por su parte, antes de abordar su vuelo rumbo a las grabaciones, García reconoció que alejarse de su familia representa el mayor obstáculo de este nuevo reto profesional.

“Dejar a mi familia ha sido la parte más difícil de todo esto. Sé que los voy a extrañar más de lo que puedo explicar”, publicó el exintegrante de ‘Esto es guerra’ en su cuenta de Instagram, donde aseguró que el recuerdo de Isabella y el hijo que tienen en común será su principal impulso para superar las pruebas físicas del certamen.

La nueva temporada de “Exatlón Estados Unidos” se estrenará el martes 8 de diciembre a través de la señal de Telemundo y la plataforma Peacock, con emisiones de lunes a viernes y galas especiales los domingos a las 7:00 p. m. (hora de Perú).

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