Issabela Camil publica en Instagram foto ¿de cuando era novia de Luis Miguel?

Issabela Camil, frecuentemente citada como uno de los grandes amores de Luis Miguel, compartió una fotografía de su juventud en Instagram Stories, acompañada del nombre de Erica, personaje que en la serie de Netflix interpreta la actriz Camila Sodi.

La fotografía se remontaría a la época en la que el cantante y la actriz mexicanos habrían sido pareja sentimental.

Issabela Camil. (Foto: Instagram Stories)

Hacia finales de la década de los ochenta, Luis Miguel vivió un triángulo amoroso que involucró a Federico de la Madrid, uno de los hijos del ex presidente de México, Miguel de la Madrid e Issabela Camil.

Federico tuvo una relación con Erika Ellice Sotres Starr, nombre real de Camil, quien luego sostendría con Luis Miguel uno de los noviazgos más largos que se le han conocido al cantante.

HERMÉTICA



Issabela Camil se ha mostrado en todo momento muy hermética con la prensa sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel. Consultada sobre cómo la serie plasmará esta etapa de su vida con el cantante, la actriz dijo: "Esa relación en mi vida fue importante, muy fuerte. Duro como seis, siete años. No quiero hablar porque me parece fuera de lugar porque no le incumbe a nadie".

Asimismo, negó que haya colaborado con la historia de "Luis Miguel, la serie" y afirmó que no teme lo que se vea en la serie pues "no tiene nada que ocultar".

"No la veo, no me importa, yo sé lo que viví, lo que pasé, le pueden borrar, añadir, quitar, lo que me importa es lo que yo pasé", finalizó.