Ivana Yturbe sigue revelando detalles de lo que será su boda con Beto Da Silva en el Valle de Urubamba, Cusco. Según dijo, Christian Cueva será uno de los invitados especiales debido a su cercanía con su esposo; sin embargo, la presencia de Pamela Franco, actual pareja de ‘Cuevita’, aún no es segura.
Yturbe aseguró que tiene mucho aprecio por Christian Cueva, a quien considera parte de su entorno familiar gracias a su gran amistad con Beto Da Silva. “Obviamente (lo invitaré), es un gran amigo de Beto”, afirmó.
“La comunicación con los niños nunca dejará de ser la que ha sido siempre porque mi hija y sus bebés se llevan espectacular y yo los quiero muchísimo”, añadió la modelo.
Eso sí, Ivana Yturbe aseguró que, si bien la presencia de Christian Cueva en su boda está asegurada, la invitación a Pamela Franco aún es una incógnita. “Vamos a ver”, dijo la modelo al ser consultada.
“Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí. Todos están invitados, pero cuando tenga que hacer mi lista de sí, sí, no, no, ahí vamos a ver quiénes van”, agregó ante la insistencia.
Como se sabe, Ivana Yturbe no ha tenido la mejor relación con Pamela Franco, ya que la modelo prefirió no involucrarse con las nuevas parejas de Christian Cueva tras el fin del matrimonio entre el futbolista y Pamela López.
“Por respeto a los niños y cómo se ha dado todo, no quiero conocer a ninguna persona que ellos están frecuentando, saliendo, o con quien se van a casar”, dijo Yturbe.
