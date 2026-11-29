Ivana Yturbe expresó su alegría luego de enterarse de que su esposo, el futbolista Beto Da Silva, fue incluido en la lista de convocados de la Selección Peruana para disputar un amistoso frente a Panamá en Cusco. La influencer dedicó unas palabras al delantero de Deportivo Garcilaso, quien volverá a vestir la camiseta nacional después de siete años.

A través de sus historias de Instagram, Ivana compartió un mensaje en el que destacó que los objetivos profesionales de su esposo también representan una alegría para ella. “Tus logros son los míos, mi rey. Eres el mejor, Beto. Te amo profundamente”, escribió Yturbe, quien no ocultó su emoción por la nueva oportunidad que recibió el futbolista.

La también modelo compartió otro contenido en el que mostró cómo se enteró de la convocatoria, pues, según explicó, se encontraba grabando cuando recibió la noticia por parte de una persona cercana.

La modelo dedicó un romántico mensaje a su esposo tras su convocatoria a la selección peruana. (Foto: Instagram Ivana Yturbe)

“Estaba grabando y Dani me dice: ‘Oye, convocaron a Beto’, y pues me emocioné”, relató en el video que difundió en sus historias de Instagram.

Por su parte, Beto Da Silva volverá a formar parte de la Selección Peruana después de siete años, tras ser considerado por el entrenador Mano Menezes entre los 24 futbolistas convocados para el encuentro amistoso contra Panamá.

El retorno de Da Silva al combinado nacional llega después de una etapa marcada por distintas lesiones musculares que afectaron su continuidad deportiva y lo llevaron incluso a considerar la posibilidad de retirarse del fútbol.

Ivana Yturbe y Beto da Silva se casaron el pasado 17 de febrero en Trujillo tras varios meses de relación. (Foto: Instagram / @betoto1996)

En una entrevista con el programa Estudio Fútbol, el futbolista recordó que atravesó momentos de frustración debido a las constantes recaídas que experimentaba cada vez que intentaba recuperar su ritmo de competencia.

Cabe mencionar que Ivana Yturbe y Beto Da Silva mantienen una relación desde hace varios años y contrajeron matrimonio en febrero de 2021. A través de sus publicaciones, la influencer ha demostrado su respaldo a los proyectos deportivos del futbolista.