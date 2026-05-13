Resumen

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La modelo alarmó a sus seguidores tras difundir un inesperado comunicado en sus redes sociales | Foto: Instagram
La modelo alarmó a sus seguidores tras difundir un inesperado comunicado en sus redes sociales | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Ivana Yturbe confirmó en sus redes sociales que atraviesa un problema de salud, motivo por el cual decidió priorizar su bienestar físico y reducir su actividades para seguir con estrictas recomendaciones médicas.

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