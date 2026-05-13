Ivana Yturbe confirmó en sus redes sociales que atraviesa un problema de salud, motivo por el cual decidió priorizar su bienestar físico y reducir su actividades para seguir con estrictas recomendaciones médicas.

En ese sentido, mediante su cuenta de Instagram, la exreina de belleza pidió a su seguidores no ignorar los malestares físicos y a realizarse chequeos preventivos de manera frecuente para evitar crisis mayores.

Comunicado de Ivana Yturbe

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“Consejo número uno: háganle caso a su cuerpo, es muy sabio. Amo hacer todo lo que me gusta. Hoy por hoy priorizo mi salud por mí y las personas que me aman”, manifestó la modelo en sus historias.

En relación con su diagnóstico, la esposa del futbolista Beto Da Silva ha decidido mantenerlo en reserva, pero señaló que cuenta con el acompañamiento de profesionales de la salud.

Jazmín comparte sus reflexiones sobre la evolución de la televisión y el entretenimiento, comparando las normas y reglas de comportamiento de épocas pasadas con las actuales. Habla sobre disciplina, permisos, y extraña a algunos personajes icónicos como Rafael Cardoso, mientras analiza cómo ha cambiado la industria en las últimas décadas.

“No se preocupen, que todo está bien controlado y supervisado por médicos y profesionales. Cuando tenga más información me animaré a hablar. Por el momento, prometo estar lo más activa que pueda por aquí”, agregó.

Finalmente, agradeció las muestras de afecto y prometió realizar una actualización sobre su estado una vez que cuente con más información de sus médicos.