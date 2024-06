La modelo Ivana Yturbe preocupó a todos en el set de “El Gran Chef Famosos”, y es que durante un instante de la competencia tuvo que abandonar su estación para recibir atención médica debido a que sentía náuseas que le impedían seguir cocinando. Al instante, empezaron los rumores de un posible embarazo.

“Estoy con un poco de náuseas. Pero ya me están perturbando… Hoy me voy directo a laboratorio porque ya estoy bien preocupada. No sé qué está pasando”, aseguró Ivana al equipo médico de “El Gran Chef Famosos”.

Tras estas declaraciones, su compañero Santiago Suárez deslizó la posibilidad de que Ivana Yturbe estaría en la espera de su segundo bebé con el futbolista Beto Da Silva.

Cabe señalar que Ivana Yturbe ya tiene una hija llamada Almudena, fruto de su relación con el futbolista Beto Da Silva. Y, según confirmó a las cámaras de “El Gran Chef Famosos”, aún no tiene planes para tener un segundo bebé.

Los rumores se incrementaron luego que Ivana Yturbe recurriera a sus redes sociales para compartir una fotografía al lado de Beto Da Silva. La instantánea estuvo acompañada de un breve pero significativo mensaje: “Las buenas noticias se dan en vivo y en directo”.

Ivana Yturbe despierta rumores de un posible embarazo y comparte misteriosa foto con Beto Da Silva. (Foto: Captura de IG)

Hasta el momento ni Ivana Yturbe ni el futbolista Beto Da Silva han confirmado o negado los rumores, pero se espera que en los próximos días haya novedades en torno a este posible embarazo de la joven modelo.

