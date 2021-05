Ivanna Yturbe volvió alborotar a sus más de tres millones de seguidores de Instagram luego que mostrara por primera vez cómo luce su pancita de embarazada.

En una de sus historias de Instagram, la exchica reality compartió un video donde la vemos frente a un espejo mientras muestra su barriguita. Según explica en el clip, por las mañanas no suele tener el vientre tan pronunciado.

“Les juro que siempre que me despierto en la mañana no hay pancita, a veces en las noches hay más que en las mañanas”, dice la modelo en el video donde aparece luciendo un buzo de color blanco.

En otra publicación mostró su desayuno saludable, el cual constó de unos huevos revueltos, arándanos, queso y una taza de café.

Ivana Yturbe muestra su pancita de embarazada

El último fin de semana, Ivana Yturbe y Beto da Silva confirmaron a través de las redes sociales que se convertirán en padres por primera vez. La pareja mostró la ecografía de su futuro bebé, además se reveló que la exintegrante de “Esto Es Guerra” sufrió una gran pérdida.

“¡Embarazadísimos! No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia. He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, se lee en las primeras líneas del extenso comunicado que compartió en Instagram Ivanna.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil. Después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afecto mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@! Así que hoy solo me queda agradecer y compartir con ustedes esta felicidad que no me cabe en el pecho”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo y ‘Choca’ Mandros presentan la previa de ‘El artista del año’

La hija de Gisela Valcarcel presentó el programa de su mamá.