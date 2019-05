Ivana Yturbe asegura que nunca se enamoró de Jefferson Farfán | VIDEO

Ivana Yturbe fue la más reciente invitada de 'Choca' Mandrós en "Estás en todas" y reveló algunos detalles desconocidos sobre su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

En la entrevista, la modelo contó que fue Mario Irivarren quien terminó con ella el año pasado, y que tras ello comenzó a salir con el deportista.

►El video de Ivana Yturbe y Mario Irivarren juntos de madrugada que inició la polémica

►Magaly reveló 'oferta' de Farfán para evitar que se emita el 'ampay' de Ivana Yturbe



"Mario me terminó en noviembre. Yo comencé a salir y ahí conocí a Jefferson", indicó Ivana Yturbe en el programa. "Empezamos a hablar y comenzó a fluir, nos estábamos conociendo", continuó.

La modelo también dijo que Jefferson Farfán le propuso vivir en el extranjero, pero ella lo rechazó. "Jamás pasó eso por mi cabeza", indicó la modelo de 23 años.

Ivana Yturbe habla sobre su relación con Jefferson Farfán. (Video: América Televisión)

"Desde chibola siempre he sido súper independiente. Jamás en mi vida podría estirarle la mano a nadie", manifestó Ivana Yturbe sobre su independencia económica. La artista también señaló que la relación con Jefferson Farfán no funcionó por el tema de la distancia.

Ivana Yturbe también dijo que Jefferson Farfán es muy detallista y que viajaron juntos a Europa. "Quería hacer unas fotitos en Europa que hace tiempo tenía en mente", dijo.

►Jefferson Farfán: mira el teaser de la película basada en la vida del futbolista | VIDEO



La modelo también indicó que Jefferson Farfán no estuvo de acuerdo con su participación en el reality juvenil "Esto es guerra". Ivana Yturbe terminó la entrevista indicando que no se enamoró del futbolista y que ya no tiene comunicación con él.