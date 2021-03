Ivana Yturbe estuvo en la reciente edición de “En boca de todos”, donde brindó algunos detalles de su boda con el futbolista Beto da Silva y aclaró los rumores de embarazo.

La modelo señaló estar contenta con su matrimonio y admitió que nada ha cambiado en la relación que tenían.

“No te quiero mentir, no ha cambiado en absolutamente nada, firmar un papel no te cambia porque nosotros ya convivíamos. Estamos muy felices juntos y fue una formalidad. Creo que ya saben que amo intensamente y él también. Es algo que nos ponía muy felices”, comentó.

Ivana Yturbe niega estar embarazada: "Lo venimos buscando hace tiempo y no se da"

Del mismo modo, Ivana Yturbe afirmó que ambos soñaban con la boda y siente que se ha casado con un “hombre maravilloso”.

“Nosotros habíamos tomado la decisión hace un tiempo y definitivamente es algo con lo que soñábamos los dos. Era algo que queríamos y lo hicimos”, agregó.

Además, la modelo no perdió la oportunidad de hablar sobre los rumores de embarazo que crecieron en las semanas pasadas, hecho que negó pero que espera que pronto se haga realidad.

“No, no necesito un documento para ser mamá. Es algo que sí quiero y anhelo, me muero de ganas de ser mamá. Por el momento no se da, no me casé por eso. Espero en algún momento llegue la oportunidad, espero Dios lo mande pronto”, sentenció al ser consultada por Jazmín Pinedo.

