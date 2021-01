Ivana Yturbe se presentó en el programa “En boca de todos” tras anunciar su boda con el futbolista Beto da Silva y se sometió a una serie de preguntas por parte de los conductores del espacio de entretenimiento.

En dicho programa, a Ivana se le consultó si invitaría a Yahaira Plasencia en el día más importante de su vida y la modelo señaló que tiene intenciones de contratar a la salsera para que cante en su boda.

“La verdad es que no la conozco (por Plasencia), pero me gustaría que sea la cantante. En realidad tendría que preguntar el presupuesto pero si veo que calza, sí. Sino me quedaré con las ganas o sino le pediré a Daniela (Darcourt)”, expresó.