Muy emocionada, la modelo peruana Ivana Yturbe ha revelado nuevos detalles de su matrimonio religioso con el futbolista Beto da Silva, padre de su hija, con quien espera cumplir su sueño de entrar vestida de blanco al altar.

De ese modo, al ser entrevistada en ‘Magaly TV, la Firme’, Ivana confirmó que su boda con el deportista durará tres días y se realizará en junio de 2026, en el pueblo de Maras, en Cusco. Esta celebración, dijo, incluirá también un pago a la tierra.

“La fecha es en junio. El próximo año no hay Mundial y va a ser en junio, para que los amigos de Beto, a los que queremos muchos y con los que hemos compartido, puedan estar presentes” , comentó sonriente a las cámaras de televisión.

Aunque su boda civil, realizada en febrero de 2021, fue modesta por el contexto de la pandemia, esta vez, la pareja ha decido que festejarán a lo grande. “Todos por favor, vayan preparadísimos, tenemos que festejar muy bien nuestro amor”, añadió.

La modelo dijo luego en conversación con Magaly Medina que la recepción de su boda se realizará al aire libre, pero tendrá un toldo ligero para prevenir la lluvia. “Quiero que no se tape mucho el exterior, hay que aprovechar el paisaje”, detalló entusiasmada.

Por otro lado, la exreina de belleza, conocida como la Princesa Inca, detalló que su boda se realizará en la iglesia de Tiabaya, mientras que sus dos vestidos de novia serán diseñados por la modista Marilia Alfaro. “Tendrá una cola súper larga”, precisó.

En la misma entrevista, la también ‘influencer’ precisó que el terno de Beto, su esposo, estará a cargo del diseñador Yirko Sivirick, y que, si bien ha recibido propuestas de canjes publicitarios, hasta la fecha, los gastos de su boda fueron cubiertos por ellos.

La modelo ha confirmado también que tras su boda estaría planeando tener un segundo hijo. “Almudena (su hija mayor) es la más emocionada con el matrimonio, ya que, luego sabe que tendrá un hermanito” , añadió entre risas.

¿Ivana Yturbe invitará a los chicos ‘reality’ a su boda?

Además, Ivana ha confirmado que el tema “Perfecta” del dúo argentino Miranda sonará durante la ceremonia. También expresó su deseo de que Mauricio Mesones interprete “La cumbia del amor” durante el ritual del “pago a la tierra”.

En su momento, Ivana y Beto se casaron por la vía civil en una ceremonia íntima el 17 de febrero de 2021 en Trujillo. Ahora, para su boda religiosa en 2026, la pareja planea una gran celebración con 200 invitados, marcando un contraste con su primer festejo.

“Invitaré a mis amigos, de los cuales, solo algunos trabajan en televisión”, dijo la modelo, descartando que planea incluir a chicos ‘reality’ con quienes trabajó en el pasado.