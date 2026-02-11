Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ivana Yturbe confirma postergación de su matrimonio religioso y Magaly sugiere posible embarazo. (Foto: Instagram/@ivanayturbe)
Ivana Yturbe confirma postergación de su matrimonio religioso y Magaly sugiere posible embarazo. (Foto: Instagram/@ivanayturbe)
Por Redacción EC

Ivana Yturbe confirmó que su boda religiosa con Beto Da Silva, prevista para 2026, quedó postergada. La decisión, anunciada durante una entrevista con el programa Magaly TV, la Firme, sorprendió a sus seguidores y generó diversas especulaciones, aunque la pareja aclaró que no se trata de una crisis, sino de una determinación tomada en conjunto para priorizar otros aspectos de su vida familiar y profesional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Melissa Klug irrumpe en transmisión de Samahara y envía mensaje de apoyo a Youna: “Que Dios te bendiga, hijito”
Farándula

Melissa Klug irrumpe en transmisión de Samahara y envía mensaje de apoyo a Youna: “Que Dios te bendiga, hijito”

Ivana Yturbe y Beto Da Silva postergan su boda religiosa y crecen rumores de un posible embarazo
Farándula

Ivana Yturbe y Beto Da Silva postergan su boda religiosa y crecen rumores de un posible embarazo

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”
Farándula

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad
Farándula

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad