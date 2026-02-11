Ivana Yturbe y Beto Da Silva postergan su boda religiosa y crecen rumores de un posible embarazo

Ivana Yturbe confirmó que su boda religiosa con Beto Da Silva, prevista para 2026, quedó postergada. La decisión, anunciada durante una entrevista con el programa Magaly TV, la Firme, sorprendió a sus seguidores y generó diversas especulaciones, aunque la pareja aclaró que no se trata de una crisis, sino de una determinación tomada en conjunto para priorizar otros aspectos de su vida familiar y profesional.

“ Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no se planea en dos días , al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes”, señaló Ivana con serenidad, descartando cualquier conflicto en la relación.

Por su parte, el futbolista Beto Da Silva explicó que sus compromisos deportivos influyeron directamente en el cambio de planes. Un torneo programado para mediados de año complicaría la logística y organización de la ceremonia religiosa, que ambos desean realizar con el tiempo y la dedicación necesarios.

Sin embargo, más allá del calendario deportivo, las declaraciones de la pareja dejaron abierta la puerta a nuevas interpretaciones. Ivana deslizó que existen proyectos personales que los entusiasman profundamente, especialmente vinculados a la posibilidad de ampliar la familia.

“Lo del matrimonio es algo que se puede dar en otro momento, con la nueva noticia es algo que también anhelamos” , comentó Beto, sin brindar mayores detalles, pero alimentando las versiones sobre un posible embarazo.

Ivana también reflexionó sobre la etapa que atraviesan como familia. “ Si algo no se da, es porque algo mejor se viene siempre. Todos saben que Dios ha sido muy bueno conmigo, creo que esta decisión es lo mejor”, expresó, mostrando tranquilidad ante la postergación de la boda religiosa, recordando además que ambos ya están casados por civil.

Las declaraciones fueron comentadas por Magaly Medina en la emisión del 10 de febrero de su programa, donde sugirió que la pareja estaría priorizando el deseo de tener otro hijo. “Al parecer, esta parejita ha decidido privilegiar su deseo de aumentar familia. No sabemos si ella ya estaría en la dulce espera, pero algo podemos deducir ”, señaló la conductora.

Medina recordó que la hija de la pareja, Almudena, había expresado anteriormente su deseo de tener un hermanito o hermanita. No obstante, aclaró que se trata solo de una hipótesis y no de una confirmación oficial. “No queremos afirmar con esto nada. Solo es una suposición ”, precisó.

Por ahora, ni Ivana Yturbe ni Beto Da Silva han confirmado un embarazo, pero sí dejaron en claro que atraviesan una etapa de cambios y nuevas prioridades, en la que la familia ocupa el primer lugar.

