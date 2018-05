J Balvin desestimó los rumores sobre su homosexualidad y aseguró que si nunca ha presentado en público a alguna de sus parejas es porque su "vida privada" es lo "único" que le queda.

El cantante de reggaeton se tomó con humor la mención que le hizo un periodista sobre su supuesta relación romántica con Juan David Castaño, cantante de la agrupación Piso 21.

"Yo gay no soy obviamente; si yo fuera gay yo sería la princesa del reggaeton, me haría la diva, estaría compitiendo con Ivy Queen", bromeó el colombiano en entrevista con el programa de radio Alofoke Music, como se aprecia en publicación de YouTube.

J Balvin habla de su sexualidad. (Fuente: YouTube)

J Balvin fue más serio al referirse a la urgencia que siente por guardarse su vida para él.

"La vida privada es lo último que me queda. No quiero permitirle a los medios que opinen sobre mi pareja, si les parece o no les parece... suficiente con la opinión pública cuando lanzo una canción", afirmó el colombiano, quien dijo soñar con tener una familia.

"Yo en un altar no veo, pero teniendo una familia sí. Para mí el matrimonio es una excusa social para hacer una fiesta. También es un título frente a la sociedad pero le puedes dar ese título sin decirle al mundo que es tu esposa", añadió el reggaetonero.

Al ser consultado sobre el tipo de mujer que le gustaba, J Balvin dijo que le gustaba que tengan "personalidad" y sean "independientes". "Me gusta que de mí no necesiten pa' nada. Obviamente, siempre van a contar con mi apoyo, pero si me dice: 'Oye, me voy pa' Londres', que sea sin decirme que necesita algo", relató.