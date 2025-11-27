El exboxeador y empresario Jackson Mora se pronunció tras el polémico desalojo de la vivienda que habita en Surco (Lima), ocurrido la madrugada del último miércoles y reportado en ‘Magaly TV: La Firme’.

De ese modo, el exesposo de Tilsa Lozano reveló una denuncia penal contra su exsocio Roberto de Romaña, y lanzó una dura advertencia contra Rudy Gavidia, expeleador suyo, quien se tomó una fotografía al interior de la propiedad.

“No ensucies mi sillón. Ya llega el que te dio algo de color a ponerte en tu sitio” , fue la contundente respuesta de Mora a Gavidia, quien ahora estaría del lado de Romaña en el conflicto.

A su vez, en declaraciones para el programa de Magaly Medina, Jackson señaló que, a pesar de reconocer que la casa está en litigio, nunca recibió una notificación legal formal para el desalojo.

Jackson Mora y el mensaje que mandó a Rudy Gavidia

“Hay maneras, yo sé que esa casa está en un litigio. Es una pelea, pero nunca me ha llegado una carta notarial, nunca me ha llegado una notificación como tiene que ser, ni conciliación”, comentó.

Para luego advertir: “Los voy a denunciar. Esto es usurpación agravada, es un delito grave”, afirmando luego que los sujetos que ingresaron lo hicieron “con armas, con gente que no sé quiénes son, sin un mandato judicial”.

Por su parte, Gavidia, quien habría estado a cargo de la presunta invasión, negó el uso de armas, sosteniendo que dichas acciones fueron realizadas de forma pacífica.

“No nos hemos metido, nosotros hemos abierto la puerta con llave y hemos sacado a los chicos. Jackson tiene abandonada la casa. No ha habido armas, todo ha sido pacíficamente, todos los que estamos acá somos deportistas”, declaró.