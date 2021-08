Jackson Mora fue víctima de un asalto a mano armada el pasado 3 de julio mientras que se encontraba parchando la llanta de su camioneta en un conocido grifo ubicado en el distrito de Surco.

En entrevista con “Trome”, el novio de Tilsa Lozano contó que fueron dos delincuentes venezolanos a bordo de una moto -uno de ellos le apuntó con una pistola en la cabeza- los que se llevaron sus pertenencias.

Los objetos que le robaron al peleador fueron una costosa cadena de oro, un celular IPhone 11 y su billetera, donde además de sus tarjetas de crédito tenía el DNI de la exvengadora, su pareja.

Mora manifestó que se quedó “frío” cuando los hampones lo abordaron, a pesar que en ese momento estaba con dos peleadores más que viven en su casa y que prefirió no intentar reducirlos para no exponerse.

“Vino un venezolano armado con otro que estaba en una moto. Rastrilló el arma y me la puso en la cabeza. Se notaba que era especialista y decidido a disparar sin ningún problema”, detalló.

“Fue difícil intentar reducirlo. Mira... soy especialista en reducir en el cuerpo a cuerpo (por ser peleador profesional), pero preferí no hacer nada (...) No me arriesgué porque tengo familia que depende de mí, intentar algo, es exponerme”, agregó.

Jackson Mora reveló que algo parecido le sucedió “hace más de 10 años, pero ahora fue más impactante”. Al ser consultado sobre si la Policía había podido dar con el paradero de los delincuentes dijo que no sabía pues no se había comunicado con ellos debido a que estuvo en México.

“Confío en las autoridades. Me imagino que lo robado ya lo deben haber vendido, pero me interesa que atrapen a ese tipo, es un peligro para esta ciudad (...) Doy gracias de que no me haya pasado nada”, finalizó.

