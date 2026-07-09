Para la Fiscalía, la presunta red criminal habría desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo | Foto: América Noticias (Captura)
Para la Fiscalía, la presunta red criminal habría desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo | Foto: América Noticias (Captura)
Por Redacción EC

El empresario Jackson Mora se declaró inocente ante las acusaciones del Ministerio Público que lo vinculan con una presunta organización criminal dedicada al fraude informático y lavado de activos.

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