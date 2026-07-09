El empresario Jackson Mora se declaró inocente ante las acusaciones del Ministerio Público que lo vinculan con una presunta organización criminal dedicada al fraude informático y lavado de activos.

Luego de vencerse el plazo de la detención preliminar, Mora y otros once investigados fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en el Cercado de Lima para los exámenes médicos de rutina, donde declaró.

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, fue detenido por la Policía Nacional acusado de integrar una banda criminal vinculada a un fraude informático millonario en Chincha. Los investigadores señalan que la organización desvió casi S/10 millones de soles de la municipalidad mediante una web falsa similar al BCP y un despacho ficticio en Surco.

Y es que, al ser consultado sobre su implicancia en la red delictiva, el empresario afirmó de manera directa: “No, soy inocente”.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red criminal habría desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, para luego fraccionar el dinero y depositarlo en cuentas de terceros y empresas con el fin de blanquear su origen.

Las pesquisas señalan que los fondos estatales terminaron en las cuentas de la empresa FFC MMA S.A.C., compañía que era administrada por los hermanos Mora, donde Jackson ocupó el cargo de gerente general antes de que su hermana, Noelia Mora, asumiera dicha función.

Ante estos hechos, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla presentó formalmente ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este un requerimiento de 18 meses de prisión preventiva contra Jackson y otros ocho investigados por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal.