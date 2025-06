Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, se mostró enfadado al tener que explicar las imágenes en las que aparece con una anfitriona en una discoteca. Por si fuera poco, la mujer en cuestión es la misma chica con la que fue visto en el aeropuerto Jorge Chávez.

En entrevista con el programa “La Noche Habla”, donde Tilsa Lozano es conductora, Mora dio detalles de su salida y explicó que no fue una salida de los dos, sino que fueron en grupo a la discoteca.

“A Jennifer la conozca hace 13 años, no solo estuve con ella, estuve con varias amigas más. Y no tengo nada con ella y con nadie. Ella trabaja en ese bar. No fui con ella. Yo fui un rato a saludar y me fui”, aclaró Jackson Mora.

Jackson Mora niega amorío con anfitriona.

“Soy un hombre soltero que salí un rato a disfrutar. Estoy seguro de que salí, compartí y me retiré”, añadió.

Asimismo, Jackson Mora se molestó con Tracy, coconductora del programa “La Noche Habla”, y pidió que ya no lo contacten más, pues “no le debo explicaciones ni a ti ni a nadie”.

“Si te contesté varias veces es por cortesía. Pero veo que andas burlándote y hablando mal de mí y cuando siempre fui amable”, puntualizó Mora antes de cortar la comunicación, vía WhatsApp, con el programa.