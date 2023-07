Jaime Bayly llegó de visita al Perú para asistir a la Feria Internacional del Libro para presentar su nueva novela “Los Genios”, que trata sobre la pelea que tuvieron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. En ese sentido, utilizó su columna “Pensé que ya nadie me leía” para contar una curiosa anécdota que pasó con la PNP.

“Hacia las once de la noche, me esperan en el restaurante a tres cuadras de mi apartamento. Ya saben lo que voy a pedir: la carne de res tan suave que se deshace en la boca, acompañada de puré de papas y arroz (de nuevo arroz, qué bendición), y de postre, el limón de convento”, inició contando el periodista.

Lo que nadie esperaba era la razón por la que lo detuvieron, la cual causó muchas risas en sus lectores: “Caminando a mi casa, me detiene la policía. No he cometido infracción alguna, no me imponen una multa, los agentes desean hacerse unas fotos conmigo. A la orden, oficiales, siempre a la orden”.

JAIME BAYLY HABLA SOBRE SU RELACIÓN CON SU PADRE

No es la primera vez que Jaime Bayly ha hablado sobre la pésima relación que tenía con su padre, puesto que en anteriores oportunidades también contó pasajes de su adolescencia al lado de su padre que no le eran para nada gratos. En su columna “Mientas los dioses dormían la siesta”, el periodista volvió a tocar el tema y sacó a relucir el mal trato que recibió de su progenitor.

“Por razones malparidas que escapaban a mi comprensión de niño bobo, mi padre el pistolero amaba a mis hermanas, pero me odiaba con ferocidad, a pesar de que era su hijo mayor y llevaba su nombre, o precisamente por eso. No era un odio esporádico, inconstante: era parejo y, por tanto, predecible”, inició relatando.