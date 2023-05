Jaime Bayly brindó una entrevista a ‘La Nación’ y confesó que hace varios años decidió intentar quitarse la vida debido a que pasaba por un mal momento. Por lo que, bajo los efectos de las drogas, llamó a su padre para así despedirse de él por última vez.

“A las 3 o 4 de la mañana estaba tieso yo de tanta cocaína y entonces lo llamo, yo no sé por qué lo llamé, lo despierto y le digo papá, quiero decirte que me voy a matar esta noche, quiero despedirme de ti”, contó el periodista.

No obstante, contrario a lo que pensó, recibió un frívolo mensaje de parte de su padre Jaime Bayly Llona, quien no mostró ninguna preocupación ante la revelación de su hijo y solo le pidió que lo dejara dormir.

“Me dijo bueno, buena suerte, pero no me llames a esta hora, estoy durmiendo, adiós”, narró.

“Fíjate que en ese momento que yo hubiera querido que él me dijera no lo hagas, dónde estás voy corriendo, en ese momento dije voy a dejar la cocaína porque mi padre quiere que yo me mate de una sobredosis de cocaína, él quiere enterrarme, no me va a enterrar”, finalizó.