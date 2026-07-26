Jaime Bayly y Cint G, hija del recordado Tongo, protagonizaron un emotivo reencuentro durante una actividad en la Feria Internacional del Libro de Lima. La joven artista acudió al evento para encontrarse con el escritor peruano y conseguir una dedicatoria en uno de sus libros, sin imaginar que viviría un momento cargado de recuerdos y emociones.

Según mostró la propia cantante en un video compartido en redes sociales, tuvo que esperar pacientemente hasta llegar frente al autor de “Los golpistas”. Apenas la vio, Bayly la reconoció de inmediato, lo que generó una conversación cercana marcada por el cariño que ambos sienten por la memoria de Tongo.

“Padrino, padrino. He hecho mi cola, he traído aquí mi libro humildemente”, le dijo Cint G al escritor. La joven también le recordó que la conoció cuando era una bebé y que, pese al paso de los años, seguía siendo la hija del popular intérprete de “La Pituca”.

Durante el encuentro, Bayly evocó con afecto a su amigo fallecido. “Qué lindo era tu papá. Tongo me hacía reír”, comentó el periodista y escritor, quien compartió numerosos momentos con el cantante en televisión y fuera de ella. Sus palabras emocionaron a la joven artista, que siempre ha destacado la amistad que unió a ambos personajes.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Bayly, tras firmarle el libro, sacó un pequeño objeto de su billetera y se lo entregó como obsequio. Aunque no se conoció exactamente qué era, el gesto sorprendió a Cint G. “Toma, mi amor”, le dijo el escritor, mientras ella agradecía visiblemente conmovida.

Posteriormente, la cantante dedicó un extenso mensaje al autor en sus redes sociales. Allí recordó que su padre le hablaba constantemente de él durante reuniones familiares y celebraciones, por lo que conocerlo nuevamente significó revivir una etapa importante en la historia de Tongo.

Jaime Bayly protagoniza emotivo reencuentro con la hija de Tongo en la FIL Lima 2026. (Foto: Instagram / @cint_gutierrez)

“Encontrarme con él es revivir una época dorada de la carrera de mi padre, que sin lugar a duda son momentos inolvidables. Él siempre me trata con mucho cariño, pues quería mucho a papá y viceversa. Papá siempre me hablaba de él en las cenas, en las reuniones y en las festividades familiares”, escribió Cint G.

“Él ni bien me vio, me reconoció y me recibió con un gran saludo, como si hubiese visto a un mejor amigo en mí, y eso lo agradezco. Hasta una próxima oportunidad, padrino JAIME BAYLY”, agregó en su mensaje.