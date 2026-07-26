Jaime Bayly protagoniza emotivo reencuentro con la hija de Tongo en la FIL Lima 2026. (Foto: Instagram / @cint_gutierrez)
Jaime Bayly protagoniza emotivo reencuentro con la hija de Tongo en la FIL Lima 2026. (Foto: Instagram / @cint_gutierrez)
Por Redacción EC

Jaime Bayly y Cint G, hija del recordado Tongo, protagonizaron un emotivo reencuentro durante una actividad en la Feria Internacional del Libro de Lima. La joven artista acudió al evento para encontrarse con el escritor peruano y conseguir una dedicatoria en uno de sus libros, sin imaginar que viviría un momento cargado de recuerdos y emociones.

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