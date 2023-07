Jaime Bayly ha revelado públicamente que fue estafado al adquirir un departamento de lujo ubicado frente a un prestigioso campo de golf. Según Bayly, la estafa involucró una importante suma de dinero que hasta el momento no ha logrado recuperar.

“La acusación de que soy insolvente no solo es falsa, malintencionada, insidiosa: es también un disparate. Porque nunca le he pedido plata prestada a nadie. Nunca, a nadie. Cuando no podía comprar, alquilaba y ahorraba y después compraba. Nunca le he debido un centavo a ningún banco”, inició el reconocido periodista.

“Al contrario, he sido prestamista, acreedor, y me han estafado varias veces por creer cándidamente, como todo un bobo, en quienes me pedían dinero”, confesó Jaime.

Según el escritor, la persona que lo estafó se llama Eugenio Lanata de las Casas, a quien le entregó una cuantiosa cantidad de dinero para adquirir un departamento que, le dijeron, estaba en construcción. Sin embargo, dicho inmueble nunca le fue entregado pese a que pagó en efectivo.

“Dicho señor estaba construyendo un edificio de lujo frente a un campo de golf, su hija era amiga íntima de mi primera esposa, le compré el penthouse de tres pisos, le pagué al contado, nunca terminó la obra, nunca me entregó el apartamento, lo perdí todo por tonto, por confiar en él”, narró.