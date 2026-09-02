El escritor y periodista Jaime Bayly reveló un episodio familiar que, según contó, permaneció en reserva durante varios años: su hermano Miguel Bayly habría sido víctima de un intento de secuestro en San Isidro, Lima, en 2019, pocos días antes de casarse.

Bayly hizo pública la historia tras reencontrarse con su hermano en Ciudad de Panamá, donde Miguel reside junto a su esposa Julia y sus dos hijos.

El escritor contó que no veía a su hermano desde hacía más de una década y aprovechó su reciente viaje a Panamá para visitarlo.

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Jaime Bayly revela el intento de secuestro de su hermano

Durante el encuentro, Miguel le contó a Bayly sobre el episodio ocurrido en Lima en 2019. De acuerdo con el relato del escritor, el incidente se produjo en la puerta del edificio donde su hermano vivía en San Isidro.

“Me contó algo que yo no sabía, que me impresionó mucho, que unos días antes de casarse en Lima con Julia quisieron secuestrarlo. Lo encañonaron en la puerta de su edificio, en San Isidro, pero Miguel, por suerte, tenía guardaespaldas y hubo un tiroteo”, reveló el escritor.

Según la versión compartida por Bayly, los presuntos delincuentes finalmente no lograron llevarse a su hermano, pero sí le arrebataron un costoso reloj.

Jaime Bayly revela que su hermana quebró y dilapidó el dinero que le dio su madre en vida.

“Al final lograron arrebatarle un reloj, un reloj Daytona, un reloj carísimo, un reloj que costaba, no sé, 70, 80,000, dólares imagínate”, agregó.

El episodio habría ocurrido pocos días antes de la boda de Miguel Bayly con Julia.

Miguel Bayly pidió mantener su vida privada

La revelación también llevó a Jaime Bayly a explicar por qué su hermano procura mantener un perfil discreto y evita que se divulguen públicamente detalles relacionados con su patrimonio.

El escritor reconoció que Miguel incluso lo reprendió después de que Bayly mencionara públicamente su situación económica, sus inversiones y su patrimonio.

“Pero no debería contar estas cosas porque Miguel me ha regañado, me ha reprendido, me ha amonestado. Le tengo que pedir disculpas. Mil disculpas, querido hermano Miguel, porque él me ha dicho: ‘No andes diciendo que yo tengo mucha plata, que soy un gran inversionista, que este soy un magnate’”, contó.

Bayly explicó que sus comentarios sobre la fortuna de su hermano tenían, según dijo, una intención elogiosa.

“Pero yo digo todas esas cosas para piropearlo, para elogiarlo, ¿no es cierto? Para decir que él me ha superado con creces en el terreno del dinero y de las finanzas, pero a él no le ha gustado”, contó en su programa.

El mensaje que Miguel Bayly le envió a su hermano

La preocupación de Miguel por mantener un bajo perfil también quedó reflejada en un mensaje que, según Jaime Bayly, le envió después de sus declaraciones públicas.

“Me mandó un mail amorosísimo, pero me decía: ‘Por favor, no sigas diciendo eso’. Me dijo: ‘Yo trato de mantener un perfil muy bajo, lo más discreto posible por temas de seguridad’”, dijo.

El escritor relacionó esa preocupación con el episodio que su hermano le habría contado recientemente y consideró que la experiencia pudo haber influido en su decisión de mantener en reserva detalles sobre su patrimonio y su vida personal.

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