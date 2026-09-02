Jaime Bayly revela el motivo por el que su hermano evita hablar de su fortuna tras un ataque en Lima. Foto: YouTube/Jaime Bayly
Jaime Bayly revela el motivo por el que su hermano evita hablar de su fortuna tras un ataque en Lima. Foto: YouTube/Jaime Bayly
Por Redacción EC

El escritor y periodista Jaime Bayly reveló un episodio familiar que, según contó, permaneció en reserva durante varios años: su hermano Miguel Bayly habría sido víctima de un intento de secuestro en San Isidro, Lima, en 2019, pocos días antes de casarse.

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