Janet Barboza volvió a protagonizar un irónico momento en el programa “América Hoy”, luego que le recordara a su compañera Ethel Pozo que no forma parte del círculo más cercano de la modelo Melissa Paredes.

El hecho sucedió la mañana de este 29 de diciembre, durante la emisión del programa se presentó un segmento llamado “Los Expedientes Secretos”, al cual Janet Barboza pidió cambiar el nombre porque genera cierta incomodidad en algunos invitados.

“Yo creo que deberíamos hacer una secuencia que se llame: ‘Los amigos que perdí’”, dijo Barboza, provocando la risa de sus compañeros, excepto la de Ethel Pozo, quien respondió fuerte y claro.

“Señora, usted ha perdido más que yo, a mí con las justas me hacen la broma de Melissa (Paredes), a quien no he perdido, pero usted”, replicó la hija de Gisela Valcárcel.

Fiel a su estilo, Janet Barboza no se quedó callada y le recordó una frase que Melissa Paredes dijo en el programa de América TV. “En honor a la verdad, a mí ningún amigo mío me ha sacado de su círculo como a ti”, sentenció.

Para no hacer más grande la discusión, Ethel Pozo decidió cambiar de tema y presentó a Florcita Polo como la invitada del programa. La hija de Susy Díaz ingresó y dijo sentirse nerviosa por las fotografías de su pasado que mostraría el programa.

